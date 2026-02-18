Visite guidée de l’expo temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée de l’expo temporaire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 avril 2026.
Visite guidée de l’expo temporaire
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-07 16:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Survivre, témoigner, juger.
.
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Surviving, bearing witness, judging.
L’événement Visite guidée de l’expo temporaire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon