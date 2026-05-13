Visite guidée de l’exposition A toute Vitesse !, Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim

Visite guidée de l’exposition A toute Vitesse ! Samedi 23 mai, 14h00, 16h30, 18h30 Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine Haut-Rhin

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Visite guidée avec la responsable du musée, co-commissaire de l’exposition.

Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine 8 rue du Général de Gaulle 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 3 89 26 23 36 https://www.m2a.fr/culture-tourisme/musees/grange-a-becanes-bantzenheim/ [{« type »: « email », « value »: « lagrangeabecanes@m2a.fr »}] Ouvert depuis 2013 dans une ancienne grange réhabilitée, le musée de La Grange à Bécanes – Collection Lemoine retrace l’histoire de la motocyclette à travers une riche collection de marques prestigieuses. Il est né de la donation de Raymond Lemoine de 90 motocyclettes anciennes à la commune de Bantzenheim, essentiellement de la marque française Ravat, active à Saint-Étienne entre 1923 et 1958. Accès depuis la gare SNCF de Bantzenheim.

Parking gratuit pour bus et voitures à proximité.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Une visite guidée avec la responsable du musée, co-commissaire de l’exposition.

©m2A