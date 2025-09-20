Visite guidée de l’exposition « Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » Palais de justice Le Havre

Visite guidée de l'exposition « Abolir la peine de mort : un combat d'hier et d'aujourd'hui » Samedi 20 septembre, 10h00 Palais de justice Seine-Maritime

« Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » au Palais de Justice

LE HAVRE Contre la peine de mort, en partenariat avec la section havraise de la Ligue des Droits de l’Homme invite à une exposition sur l’abolition de la peine de mort au Palais de Justice : « Abolir la peine de mort : un combat d’hier et d’aujourd’hui » qui croise histoire, littérature et musique à travers l’inquisition, la sorcellerie, les bourreaux, la guillotine, ici et ailleurs.

A voir du 1 septembre au 10 octobre 2025 : au Tribunal judiciaire du Havre, dans la salle des pas perdus, 133, boulevard de Strasbourg. Entrée libre. Ouverture de 8 h 15 à 12 h & 13h15 à 17heures du lundi au vendredi

Palais de justice 133 boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie Construit en 1886 par Eugène Bourdais, l'édifice reprend un vocabulaire architectural à l'antique: la façade principale donnant sur le boulevard de Strasbourg est encadrée par les statues de l'écrivain Bernardin de Saint-Pierre et du poète Casimir Delavigne, deux fugures emblématiques de la littérature du XIXème siècle, natifs du Havre.

