Visite guidée de l’exposition Amazônia de Dalva DUARTE Place de Provence Montélimar

Visite guidée de l’exposition Amazônia de Dalva DUARTE Place de Provence Montélimar jeudi 23 octobre 2025.

Visite guidée de l’exposition Amazônia de Dalva DUARTE

Place de Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Une visite guidée pour adulte de l’exposition AMAZONIA de Dalva Duarte

.

Place de Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.musees@montelimar.fr

English :

A guided tour for adults of the AMAZONIA exhibition by Dalva Duarte

German :

Eine Führung für Erwachsene durch die Ausstellung AMAZONIA von Dalva Duarte

Italiano :

Visita guidata per adulti alla mostra AMAZONIA di Dalva Duarte

Espanol :

Visita guiada para adultos a la exposición AMAZONIA de Dalva Duarte

L’événement Visite guidée de l’exposition Amazônia de Dalva DUARTE Montélimar a été mis à jour le 2025-10-15 par Montélimar Tourisme Agglomération