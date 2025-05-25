Visite guidée de l’exposition Âmes animales Musée Daubigny Auvers-sur-Oise

Visite guidée de l’exposition Âmes animales Musée Daubigny Auvers-sur-Oise dimanche 25 mai 2025.

Visite guidée de l’exposition Âmes animales

Musée Daubigny Manoir des Colombières Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25 2025-06-29 2025-08-24 2025-09-21

Plongez dans le bestiaire exceptionnel du musée lors de cette visite guidée de l’exposition Âmes animales et laissez-vous émerveiller par les animaux les plus fabuleux des collections du musée Daubigny.

.

Musée Daubigny Manoir des Colombières Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 30 36 80 20 museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

English :

Immerse yourself in the museum’s exceptional bestiary during this guided tour of the Âmes animales exhibition and marvel at the most fabulous animals in the Musée Daubigny’s collections.

German :

Tauchen Sie bei dieser Führung durch die Ausstellung Âmes animales in das außergewöhnliche Bestiarium des Museums ein und lassen Sie sich von den fabelhaftesten Tieren der Sammlungen des Musée Daubigny verzaubern.

Italiano :

Immergetevi nell’eccezionale bestiario del museo con questa visita guidata alla mostra Animal Souls e ammirate gli animali più favolosi delle collezioni del museo Daubigny.

Espanol :

Sumérjase en el excepcional bestiario del museo en esta visita guiada a la exposición Almas animales y maravíllese ante los animales más fabulosos de las colecciones del museo Daubigny.

L’événement Visite guidée de l’exposition Âmes animales Auvers-sur-Oise a été mis à jour le 2025-03-26 par Parc naturel régional du Vexin Français