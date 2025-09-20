Visite guidée de l’exposition « Armand Charnay, Firmin-Girard, amitiés artistiques » Musée de la Soierie Charlieu

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Deux hommes, deux chemins, une même passion pour l’art et un point de rencontre : Charlieu.

Partons à la découverte des trajectoires d’Armand Charnay et de Firmin-Girard, deux artistes aux destins parallèles, liés par une amitié et des sources d’inspiration communes.

Laissons-nous emporter par leurs pinceaux, plongeons dans leurs univers captivants et découvrons comment ces artistes, à la fois semblables et singuliers, rendent hommage à la lumière, aux paysages et aux émotions de leur temps.

Musée de la Soierie 9 boulevard du général leclerc, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Depuis un siècle et demi, Charlieu est réputée pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute couture et à l’ameublement haut de gamme. Ensemble de machines textiles en état de marche, dont la plupart datent du XIXe siècle. De luxueuses robes de soie anciennes ainsi que des échantillons de créations conçues pour la haute couture sont également présentés. Une partie du musée est consacrée à la dernière Corporation des Tisserands en activité en France : celle de Charlieu, qui organise tous les ans une fête unique et spectaculaire avec vente aux enchères de charges royales. Projection audiovisuelle relatant les différentes étapes de la création d’un tissu.

