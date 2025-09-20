Visite guidée de l’exposition : « Au féminin – un nouveau regard » Musée des beaux-arts Nîmes

Visite guidée de l’exposition : « Au féminin – un nouveau regard » Musée des beaux-arts Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition : « Au féminin – un nouveau regard » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Gard

Inscription sur place le jour même. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Pour mieux saisir les enjeux et la richesse de l’exposition « Au féminin – Un nouveau regard », le Musée des Beaux-Arts de Nîmes vous propose une visite guidée accessible à tous.

Accompagné·e d’un·e médiateur·rice, vous explorerez les œuvres exposées à travers le prisme du féminin, en découvrant des artistes, des figures, des représentations et des récits souvent méconnus ou invisibilisés.

Une occasion de poser un regard renouvelé sur l’histoire de l’art, ses codes et ses perspectives.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

Pour mieux saisir les enjeux et la richesse de l’exposition « Au féminin – Un nouveau regard », le Musée des Beaux-Arts de Nîmes vous propose une visite guidée accessible à tous.

©Musée des Beaux-Arts