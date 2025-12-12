Visite guidée de l’exposition Autant, le temps. l’Archipel Fouesnant

Visite guidée de l’exposition Autant, le temps.

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Autant, le temps. est une exposition photographique de Philippe Bréson

Le travail de Philippe Bréson porte sur la matérialité de l’image. Il explore divers procédés photographiques anté-numérique cyanotype, papier salé, collodion humide, gomme bichromatée…

Pour cette exposition, il réunit trois ensembles de tirages Cicatrices , Maen Glaz et La forêt est un état d’âme .

L’Archipel vous propose de découvrir l’exposition en sa compagnie lors d’une visite guidée. .

