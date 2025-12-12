Visite guidée de l’exposition Autant, le temps. l’Archipel Fouesnant
Visite guidée de l’exposition Autant, le temps.
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Autant, le temps. est une exposition photographique de Philippe Bréson
Le travail de Philippe Bréson porte sur la matérialité de l’image. Il explore divers procédés photographiques anté-numérique cyanotype, papier salé, collodion humide, gomme bichromatée…
Pour cette exposition, il réunit trois ensembles de tirages Cicatrices , Maen Glaz et La forêt est un état d’âme .
L’Archipel vous propose de découvrir l’exposition en sa compagnie lors d’une visite guidée. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24
