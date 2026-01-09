Visite guidée de l’exposition Autant, le temps. l’Archipel Fouesnant
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Autant, le temps. est une exposition photographique de Philippe Bréson visible à l’Archipel jusqu’au 18 avril 2026.
Le travail de Philippe Bréson porte sur la matérialité de l’image. Il explore divers procédés photographiques anté-numérique cyanotype, papier salé, collodion humide, gomme bichromatée…
Pour cette exposition, il réunit trois ensembles de tirages Cicatrices , Maen Glaz et La forêt est un état d’âme .
L’artiste vous propose de découvrir l’exposition en sa compagnie lors d’une visite guidée. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24
