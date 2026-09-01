Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
samedi 19 septembre 2026 · Rue Youf du Marché · Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Informations pratiques
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc | Journées du Patrimoine
Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Qui suis-je ? La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander qui suis-je ? ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Breton. Le roi, dirait Louis Marin. Le fou, dirait Shakespeare.
Qui suis-je ? La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander qui suis-je ? ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Breton. Le roi, dirait Louis Marin. Le fou, dirait Shakespeare. Entre essais, rêveries, règle du jeu, gloses et autres biffures, c’est bien au miroir de la littérature que les formes les plus neuves se sont inventées pour répondre à l’énigme métaphysique. .
Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie
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English : Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc | Journées du Patrimoine
‘Who am I?’ The question is as serious as it is unreasonable. But first of all, who is it that asks, ‘Who am I?’ A void, no doubt. Or perhaps an absence. A ghost, André Breton would say. The king, Louis Marin would say. The fool, Shakespeare would say.
L’événement Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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