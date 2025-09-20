Visite guidée de l’exposition « Avranches reconstruite, quel chantier ! » Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel Avranches

Visite guidée de l’exposition « Avranches reconstruite, quel chantier ! » Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel Avranches samedi 20 septembre 2025.

Durée 1h.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Déambulation guidée dans l’exposition temporaire pour comprendre cette période de la Reconstruction, moment d’entraide, de modernité et de bouleversements urbains et sociaux.

Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel Place d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 02 33 79 57 08 http://www.scriptorial.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil-musee@avranches.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 79 57 00 »}] Musée municipal, le Scriptorial présente des collections archéologiques, de la statuaire, de l’orfèvrerie, des peintures… en lien avec l’histoire d’Avranches et du Mont-Saint-Michel. L’exposition permanente met en valeur la fabrication et le contenu des manuscrits médiévaux de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ; les originaux sont présentés dans la salle du Trésor.

