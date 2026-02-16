Visite guidée de l’exposition La Galerie Binic-Étables-sur-Mer
La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 16:00:00
Visite guidée de l’exposition par les deux co-présidents de Finis Terrae, Marcel
Dinahet et Ann Stouvenel. Infos site internet de la mairie. .
