Visite guidée de l’exposition « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse. » Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin dimanche 16 novembre 2025.

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Découverte de la 12e biennale du 9e art au musée Thomas Henry avec la médiatrice culturelle. Parcourez les dessins, lithographies et illustrations originales en rapport avec les principaux ouvrages Brecht Evens, chef de file de la nouvelle bande dessinée flamande.

Sur réservation. .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

