Visite guidée de l’exposition « C.B.R le petit train de la Marne » Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Visite guidée de l’exposition « C.B.R le petit train de la Marne » Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « C.B.R le petit train de la Marne » Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Limitée à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

En 1904, Châlons est rattaché au réseau du chemin de fer de la banlieue de Reims. Ce « petit train de la Marne » dessert, à son apogée en 1914, un quart des communes du département. C’est dire l’importance qu’il eut, notamment pour les campagnes, avant de s’effacer devant l’autocar dès les années 1920.

Autour de la maquette de la gare C.B.R. de Châlons, réalisée par l’Association des modélistes châlonnais, la médiathèque et les archives municipales exposent des documents illustrant cette petite histoire du rail marnais.

Visite guidée menée par Pierre Gandil, commissaire de l’exposition.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

En 1904, Châlons est rattaché au réseau du chemin de fer de la banlieue de Reims. Ce « petit train de la Marne » dessert, à son apogée en 1914, un quart des communes du département. C’est dire qu’il …

© Animation du patrimoine