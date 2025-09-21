Visite guidée de l’exposition « Cadeaux impériaux » Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison

Visite guidée de l’exposition « Cadeaux impériaux » Dimanche 21 septembre, 11h00, 16h00 Musée d’histoire locale Hauts-de-Seine

Inscription obligatoire avant le vendredi 19 septembre.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans l’univers raffiné des présents de cour lors d’une visite guidée de l’exposition Cadeaux impériaux. De Napoléon Ier à Napoléon III, découvrez comment l’art du don devient un outil de pouvoir, de diplomatie et de mise en scène officielle. Boîtes en or, miniatures ou décorations illustrent le faste et la finesse des arts décoratifs au service de la grandeur des deux souverains.

Musée d'histoire locale Pl du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants, 92500 Rueil-Malmaison, France Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147326650 https://www.villederueil.fr/fr/musee-dhistoire-locale musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr Souvenirs de la guerre de 1870. Salle consacrée à Edouard Belin (1876 – 1963) inventeur, créateur en 1907 du procédé de photolégraphie et de la télautographie. Collection exceptionnelle de 1.600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

Fondation Napoléon