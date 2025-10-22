Visite guidée de l’exposition « Carole Benzaken » au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Visite guidée de l’exposition « Carole Benzaken » au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Artiste inclassable, Carole Benzaken a exploré différents mondes picturaux depuis la série des Tulipes qui l’a fait connaitre dans les années 1990.

L’exposition du musée de Tessé révèle les multiples façons dont cette artiste aborde le passage du temps et la question de la vanité. À travers une sélection d’œuvres, le parcours associe ses grands formats à ses œuvres miniatures, et les couleurs vives de sa palette aux intenses noirs et blancs de ses dessins, estampes et caissons rétroéclairés Tout public. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

An unclassifiable artist, Carole Benzaken has explored different pictorial worlds since the Tulips series that made her name in the 1990s.

German :

Carole Benzaken ist eine unklassifizierbare Künstlerin, die seit der Tulpenserie, mit der sie in den 1990er Jahren bekannt wurde, verschiedene Bildwelten erkundet hat.

Italiano :

Artista inclassificabile, Carole Benzaken ha esplorato diversi mondi pittorici a partire dalla serie Tulips che l’ha resa famosa negli anni Novanta.

Espanol :

Artista inclasificable, Carole Benzaken ha explorado diferentes mundos pictóricos desde la serie Tulipanes que la dio a conocer en los años noventa.

