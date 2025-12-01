Visite guidée de l’exposition Carole Benzaken au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Visite guidée de l’exposition Carole Benzaken au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Carole Benzaken, Rien de nouveau sous le soleil

Artiste inclassable, Carole Benzaken a exploré différents mondes picturaux depuis la série des Tulipes qui l’a fait connaitre dans les années 1990.

L’exposition du musée de Tessé révèle les multiples façons dont cette artiste aborde le passage du temps et la question de la vanité. À travers une sélection d’œuvres, le parcours associe ses grands formats à ses œuvres miniatures, et les couleurs vives de sa palette aux intenses noirs et blancs de ses dessins, estampes et caissons rétroéclairés Tout public. Sur inscription dans la limite des places disponibles .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Carole Benzaken, Nothing new under the sun

German :

Carole Benzaken, Nichts Neues unter der Sonne

Italiano :

Carole Benzaken, Niente di nuovo sotto il sole

Espanol :

Carole Benzaken, Nada nuevo bajo el sol

