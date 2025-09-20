Visite guidée de l’exposition « Champs d’amour » Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée de l’exposition photo Champs d’amour – Vincent Gouriou

Partez à la découverte de l’univers sensible et poétique du photographe Vincent Gouriou lors d’une visite guidée de son exposition Champs d’amour.

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© Vincent Gouriou