Visite guidée de l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes

Visite guidée de l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture Dimanche 19 octobre, 15h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Réservation obligatoire sur le site d’Explore Paris à l’adresse suivante : https://exploreparis.com/fr/

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Frederick Worth, couturier français d’origine anglaise, fondateur de la maison Worth, qui perdurera pendant 4 générations et près d’un siècle, et père fondateur de la « haute couture », c’est lui qui invente le principe de défilé, de mannequin et de collections, le Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes présente l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture. En 1864, Charles Frederick et Marie Worth achètent une parcelle de terrain avec une demeure existante à Suresnes. Ils n’auront de cesse d’annexer des terrains voisins, d’agrandir et de transformer leur maison pour en faire un véritable château. À l’intérieur, Worth imagine lui-même les pièces de sa demeure et les décore à son goût, parfois extravagant. Profitez des Journées nationales de l’architecture autour du thème « Architectures du quotidien » pour découvrir l’histoire extraordinaire de ce château suresnois aujourd’hui disparu car remplacé par l’Hôpital Foch au cours du XXe siècle.

MUS – musée d'histoire urbaine et sociale 1 place de la gare de Suresnes-Longchamp, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0141183737 https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp » Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360 Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien »

© Denis Darcy, architecte, extrait de la Gazette des architectes – Collection particulière