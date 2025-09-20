Visite guidée de l’exposition « Chorégraphies. Dessiner, Danser » Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Visite guidée de l’exposition « Chorégraphies. Dessiner, Danser » Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « Chorégraphies. Dessiner, Danser » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles | Gratuit, prix du ticket d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les liens surprenants entre danse et dessin lors de cette visite immersive d’une heure pleine de surprises. À travers des expériences ludiques, vous comprendrez comment le dessin a nourri la création chorégraphique, de Louis XIV à aujourd’hui. Une façon originale de voir, de comprendre et de ressentir la danse autrement !

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878067 https://www.mbaa.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat/ »}] Au cœur de la boucle bisontine, à partir d’une ancienne halle aux grains réalisée par l’architecte Pierre Marnotte de 1834 à 1842, la mission de Louis Miquel a consisté à aménager des espaces d’exposition d’un musée. Ce projet, mené entre 1964 et 1970, est décrit par son auteur comme une « sculpture visitable »1. Le parcours de visite de cette ballade architecturale sur base carrée, permet au visiteur de passer du bâtiment neuf à l’ancien pour revenir dans le neuf par une succession de plans et de paliers depuis lesquels sont ménagées des perspectives offrant des points de vue différents sur la construction brute de décoffrage de Miquel. La succession de promenades architecturales rayonnantes, horizontales par niveau, contraste avec le parcours en spirale et la verticalité entre les étages. La promenade au sein de l’édifice s’effectue par l’intermédiaire des rampes de manière ascensionnelle.

Venez découvrir les liens surprenants entre danse et dessin lors de cette visite immersive d’une heure pleine de surprises. À travers des expériences ludiques, vous comprendrez comment le dessin a la…

© MAT