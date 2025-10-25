Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 25 octobre 2025.

Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes. Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.

Le samedi 25 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. Jusqu’à 19 ans.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris