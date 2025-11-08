Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d'Islam (ICI) Paris

Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 8 novembre 2025.

Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes. Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.

Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes. Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.
Le samedi 08 novembre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T17:30:00+01:00
fin : 2025-11-08T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T16:30:00+02:00_2025-11-08T17:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon  75018 Paris