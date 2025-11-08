Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 8 novembre 2025.

Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes. Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris