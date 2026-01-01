Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris
Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris samedi 10 janvier 2026.
Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.
Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes.
Le samedi 10 janvier 2026
de 16h30 à 18h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T17:30:00+01:00
fin : 2026-01-10T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T16:30:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Institut des Cultures d’Islam – Léon et trouvez le meilleur itinéraire