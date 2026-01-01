Visite guidée de l’exposition Cosmogrammes Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

Découvrez tout au long du parcours les oeuvres de l’artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou.

Les médiatrices de l’ICI guident les visiteurs au sein de l’exposition Cosmogrammes.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



