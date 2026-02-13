Visite guidée de l’exposition de Nicolas Daubanes, Le Castelet, Toulouse

Visite guidée de l’exposition de Nicolas Daubanes 4 mars – 1 août Le Castelet Haute-Garonne

3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T11:30:00+01:00 – 2026-03-04T12:30:00+01:00

Fin : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Une œuvre entre contrainte et liberté

Depuis plus de dix ans, Nicolas Daubanes explore l’univers carcéral non pas comme simple sujet, mais comme métaphore de la condition humaine. De part son expérience personelle, il place au centre de sa démarche l’idée de vulnérabilité, de corps trahi et de temps suspendu.

Ses matières comme la limaille de fer, le béton sucré, le verre ou le bois portent en elles une tension paradoxale : la solidité face à la fragilité, l’immobilité à la fuite, la destruction à la création.

Un dialogue entre mémoire et création

Présentée dans un lieu chargé d’histoire, cette exposition met en résonance les œuvres contemporaines de Daubanes avec des figures majeures du patrimoine artistique français et italien : Ingres, Piranèse ou encore Domènec.

À travers ces correspondances, Le Ciel nous vengera interroge notre rapport au passé, à la résistance et à la manière dont les formes artistiques peuvent rendre visibles les blessures des corps et des sociétés.

Pour en savoir plus, nos médiateurs seront là pour vous guider à travers le Castelet et l’essence des œuvres de Daubanes, prêts à répondre à toutes vos questions lors de la visite.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l'histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d'un parcours d'évocation et d'interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Au Castelet, découvrez les œuvres récentes de l’artiste contemporain occitan lauréat de nombreux prix. Pensionnaire à la villa Médicis, il évoque l’enfermement, la résistance et la fragilité humaine.