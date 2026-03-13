Visite guidée de l’exposition Dentelle du Puy, tisser des liens Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite guidée de l’exposition Dentelle du Puy, tisser des liens

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts, découvrez l’exposition Dentelle du Puy, du cliche à la modernité et la nouvelle présentation des chefs-d’œuvre des Meilleurs Ouvriers de France. Inscription obligatoire.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Arts, discover the exhibition Dentelle du Puy, du cliche à la modernité and the new presentation of masterpieces by the Meilleurs Ouvriers de France. Registration required.

L’événement Visite guidée de l’exposition Dentelle du Puy, tisser des liens Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay