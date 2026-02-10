Visite guidée de l’exposition Déportées à Ravensbrück Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Visite guidée de l’exposition Déportées à Ravensbrück

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-16 15:45:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Les jeudis 9 et 16 avril, venez découvrir l’exposition Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 avec un médiateur du musée.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

English :

On Thursdays April 9 and 16, discover the exhibition Deported to Ravensbrück, 1942-1945 with a museum mediator.

