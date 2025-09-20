Visite guidée de l’exposition des Archives départementales des Hauts-de-Seine Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le territoire compte de nombreux théâtres publics et privés dont deux centres dramatiques nationaux et deux scènes nationales. Les Archives départementales conservent les fonds des deux centres dramatiques nationaux, le Théâtre Nanterre-Amandiers et le Théâtre de Gennevilliers, et d’une scène nationale, le Théâtre 71 à Malakoff. Ces archives, couvrant une période allant de 1963 à 2015, entrent en résonnance avec d’autres sources, dont les plus anciennes datent du XIXe siècle. Architecture, apprentissage, répétitions, graphisme, machineries, décors, grandes figures théâtrales… toutes ces facettes sont évoquées à travers un parcours scénographique mêlant accessoires, documents d’archives ainsi que le prêt exceptionnel de costumes du Théâtre Nanterre-Amandiers. C’est un panorama de la création artistique alto-séquanaise et une plongée dans les coulisses du spectacle vivant qui vous sont proposés.

Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).

