Visite guidée de l’exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ? Maison du Patrimoine Le Havre

Visite guidée de l’exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ? Maison du Patrimoine Le Havre samedi 18 octobre 2025.

Visite guidée de l’exposition Dis-moi Phileas, c’est quoi le patrimoine mondial ?

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-10-18 2025-10-25 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-13 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Grâce au décryptage d’un guide du Pays d’art et d’histoire, vous saurez tout sur le patrimoine mondial et vous comprendrez pourquoi Le Havre a l’honneur d’en faire partie !

Visites guidées à partir du 18 octobre, les samedis (sauf 1er du mois), 15h et 16h

Durée 30 min

Sur réservation .

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

