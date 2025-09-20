Visite guidée de l’exposition d’objets et de documents rares qui racontent l’histoire de notre territoire Société d’Histoire et d’Archeologie Sedan

Visite guidée de l’exposition d’objets et de documents rares qui racontent l’histoire de notre territoire Société d’Histoire et d’Archeologie Sedan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition d’objets et de documents rares qui racontent l’histoire de notre territoire 20 et 21 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes

Places limitées pour les visites guidées, réservation obligatoire auprès de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais par mail à ste.histoire@orange.fr ou sur le répondeur au 03 24 32 65 78. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais vous ouvre les portes de sa salle d’exposition tout au long du week-end. Offrez-vous un voyage dans le temps à travers une visite guidée de ses riches collections d’objets sedanais.

Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 32 65 78. »}, {« type »: « email », « value »: « ste.histoire@orange.fr »}] La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Sedan