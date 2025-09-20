Visite guidée de l’exposition « En guerre d’Algérie. Récits partagés » Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire Saint-Étienne

Visite guidée de l’exposition « En guerre d’Algérie. Récits partagés » Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

L’exposition « En guerre d’Algérie. Récits partagés » a été présentée aux archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne d’octobre 2022 à juin 2023. Depuis juin 2025, elle est réinstallée au Mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire. Elle a été conçue en partenariat avec les archives départementales de la Loire.

L’exposition commence avec quelques repères chronologiques et thématiques pour comprendre les enjeux de cette guerre ; une sélection de documents d’archives permet ensuite de témoigner de la présence du conflit dans le bassin stéphanois et de son impact.

Enfin le parcours invite le visiteur à une immersion audiovisuelle : appelés, Pieds-noirs, Harkis, militants indépendantistes, tous témoins de la période, livrent leurs souvenirs.

Cette visite est programmée dans le cadre d’un itinéraire autour de la guerre d’Algérie proposé conjointement par le Mémorial, la cinémathèque et les archives en préfiguration du nouvel équipement culturel qui les réunira avenue Loubet.

Poursuivez l’itinéraire à la Comète à 16h (lecture théâtrale et sonore) puis à la Cinémathèque à 17h (projection).

Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire 9 rue du Théâtre 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477340369 http://memorial-loire42.fr/ Inauguré en 1999, le Mémorial porte et diffuse les valeurs de ses fondateurs, Résistants et Déportés de la Loire : valorisation de l’engagement, promotion du vivre-ensemble, lutte contre les discriminations et toute forme d’extrémisme.

Depuis son ouverture, face à la disparition des derniers témoins, et avec l’aide de l’Université Jean Monnet, des Archives Municipales et Départementales, le Mémorial a acquis une véritable légitimité sur la période de la Seconde Guerre mondiale.

Il se veut un espace de ressources important du département sur cette période de l’Histoire.

Devant un monde en constante évolution et les préoccupations des jeunes générations, le Mémorial a ajouté à son domaine de compétences les problématiques du monde contemporain. Il envisage ainsi le passé comme un outil au service du temps présent pour que son apprentissage permette une meilleure compréhension de situations actuelles, parfois analogues.

Lieu d’ouverture et de partage, le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire s’appuie sur de nombreux partenariats pour susciter à la fois réflexion et émotion dans chacun des projets qu’il mène. Parking des Ursules

