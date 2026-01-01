Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste, Sara Ouhaddou Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

Un moment privilégié en compagnie de Sara Ouhaddou, artiste visuelle à l’origine de l’exposition Cosmogrammes, afin d’explorer plus en détails chacune des oeuvres.

Découvrez l’exposition Cosmogrammes en présence de l’artiste.

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



