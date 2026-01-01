Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste, Sara Ouhaddou Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris
Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste, Sara Ouhaddou Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris samedi 24 janvier 2026.
Un moment privilégié en compagnie de Sara Ouhaddou, artiste visuelle à l’origine de l’exposition Cosmogrammes, afin d’explorer plus en détails chacune des oeuvres.
Découvrez l’exposition Cosmogrammes en présence de l’artiste.
Le samedi 24 janvier 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T15:00:00+02:00_2026-01-24T16:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Institut des Cultures d’Islam – Léon et trouvez le meilleur itinéraire