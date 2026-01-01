Visite guidée de l’exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis ! Le Grand Off de la bande dessinée Quai de la Charente Angoulême

Visite guidée de l’exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis ! Le Grand Off de la bande dessinée

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Profitez d’une visite guidée de l’exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis ! par Wilfried Lupano, auteur des séries du Loup en slip et des Vieux fourneaux, au Musée de la BD.

.

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a guided tour of the exhibition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux and Le Loup en slip finally reunited by Wilfried Lupano, author of the Loup en slip and Les Vieux fourneaux series, at the Musée de la BD.

L’événement Visite guidée de l’exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis ! Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême