Visite guidée de l’exposition Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis de XVIe siècle .

À peine nommés, parfois affublés d’une mauvaise réputation, les nuages sont apparus tardivement dans l’art occidental. Les artistes commencent à considérer leur intérêt à la Renaissance. Les nuages envahissent alors les toiles, en tant que coussins des dieux ou comme outils pour la perspective. Puis, la peinture de plein air et les avancées scientifiques incitent les artistes à les utiliser pour raconter le temps qui passe, l’immensité du paysage, le danger des tempêtes et la terreur du sublime. Ainsi, lorsque Luke Howard publie en 1804 Sur les modifications des nuages et les qualifie de nimbus , de stratus et de cumulus , il s’agit du dernier jalon pour que les nuages deviennent un sujet à part entière. Identifiés, classifiés, ils sont observés de tous et figés sur les toiles. .

English :

Guided tour of the exhibition Entre ciels et toiles. Painting clouds since the 16th century .

Barely named, sometimes with a bad reputation, clouds are a latecomer to Western art. Artists began to consider their interest during the Renaissance.

