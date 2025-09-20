Visite guidée de l’exposition et des ateliers Maison des Arts Solange Baudoux Évreux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les grandes galeries d’exposition de la Maison des Arts : au rez-de-chaussée, les élèves présentent leurs dessins, peintures, gravures, photographies. Dans les étages, visitez les ateliers de pratiques artistiques et la classe préparatoire aux écoles d’art.

Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 78 85 40 http://www.evreux.fr

@Ville d’Evreux