Visite guidée de l’exposition « Et voilà le travail » 20 et 21 septembre Maison de Banlieue et de l’Architecture Essonne

À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Laissez-vous guider au gré de l’exposition « Et voilà le travail, une histoire sociale et urbaine du travail en banlieue« , pour découvrir comment le travail a façonné la banlieue parisienne, des origines agricoles à aujourd’hui.

Cette exposition est pensée comme une mosaïque, dessinant un paysage historique, social et urbain. Elle tente d’offrir des clés pour comprendre la diversité, les transformations et les spécificités d’un territoire largement marqué par le travail.

Le travail occupe une place prépondérante dans l’organisation de nos vies, de l’échelle du foyer à celle du territoire. La banlieue parisienne naît de l’industrialisation : usines, lotissements et cités ouvrières sont construites en périphérie de Paris, le long des nouveaux chemins de fer, sur un territoire auparavant agricole. Elle connaît depuis de profondes mutations sociales et urbaines, comme l’essor de la logistique ou l’éloignement des travailleurs et des travailleuses les plus modestes vers le péri-urbain. De la petite couronne val-de-marnaise à la grande couronne essonnienne, cette exposition dessine un paysage historique pour comprendre les spécificités d’un territoire largement façonné par le travail.

Maison de Banlieue et de l'Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 38 07 85 http://www.maisondebanlieue.fr

Visite commentée

La famille Soutan-Pompelle devant sa briqueterie à Villejuif, 1898

© Archives communales de Villejuif, fonds famille Soutan