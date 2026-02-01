Visite guidée de l’exposition Fumagalli Musée Baron Martin Gray

Visite guidée de l’exposition Fumagalli

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-19 2026-04-23

Natif de Gray, Christian Fumagalli s’installe pour trois mois au musée Baron Martin qui présente une trentaine de ses œuvres récentes permettant d’avancer dans la compréhension de son chemin pictural, de découvrir ses intérêts nouveaux, la manière dont il puise son inspiration et invente les mondes qui le caractérisent. Quelques œuvres plus anciennes, comme autant de jalons, révèlent en creux ses appropriations et désappropriations de certains thèmes, ses implications philosophiques ou spirituelles, ses références de pensée, sa façon de saisir la peinture et son inscription dans le temps.

A l’issue d’une formation à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’aura féconde du professeur Jean Ricardon, Fumagalli a avancé vers sa vérité dans le sillage du mouvement italien de la peinture métaphysique empreinte de mélancolie qu’il a réglé à ses propres obsessions et écheveaux de désirs. Travail soutenu des fonds et des formats, fragments d’architectures décontextualisés, personnages atomisés ou ferraillant en vain ou encore murés dans une solitude intérieure, formes géométriques puissantes hérissant la surface de la réalité ou roulant dans un ciel qui ne dit pas son nom, mais aussi chevaux incandescents offensant pigments, lumières et actions caractérisent son entrée en peinture.

Dans une perspective dynamique, cette exposition n’est pas séparée de ses échanges constants professionnels et amicaux et de son activité d’enseignant à Besançon. Aux côtés de son invité d’honneur le peintre Xavier Rousseau dévoilé à travers une dizaine d’œuvres qui signent les étapes de sa présence prennent place une douzaine de ses élèves qui révèlent chacun à travers une œuvre un état de leurs recherches personnelles Alexandre Buisson, Damien Clavez, Gérard Dordain, Hélène Dupré, Rémi Dziedzic, Corinne Gueguen, Danielle Hsiung, Anne Marquis, Herna Meltzer, Alain Michaud, Philippe Richard et Vinciane Rouvroy.

Une occasion rêvée de découvrir les intérêts, les pratiques, les territoires personnels, les projets et les parcours de vie qui convoquent la peinture contemporaine de notre région en s’accommodant à notre époque. .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

