visite guidée de l’exposition « Gaston Suisse , de Nature et d’Or » Musée Antoine Lécuyer Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Dernier week-end pour découvrir l’exposition consacrée à Gaston Suisse, l’un des maîtres de l’Art animalier du XXe siècle, pour en apprendre un peu plus sur l’artiste multidisciplinaire (dessinateur, graveur et laqueur), son univers et sa technique.

Un moment suspendu durant lequel les tableaux, dessins, mobiliers et objets divers exposés vous seront présentés.

Musée Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France Collection d'une centaine d'oeuvres exécutées au pastel par le portraitiste officiel de Louis XV, Maurice-Quentin de la Tour (1704 – 1788), né et mort à Saint-Quentin ; la collection unique de faïences constitue également un des trésors du musée. Accès par le train: à 1h30 de la gare de Paris Nord et à 1h de Lille

