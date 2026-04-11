VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LA PORCELAINE PEINDRE SUR LA PIERRE Montpellier

Montpellier

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LA PORCELAINE PEINDRE SUR LA PIERRE

6 Rue Montpelliéret Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre d’un partenariat noué avec le musée Guimet, plus grande collection nationale d’arts asiatiques d’Europe, le musée Fabre accueille une sélection de chefs d’œuvre qui permettront de s’immerger dans les cultures millénaires de la Chine.

Découvrez la richesse et la subtilité de l’art chinois à travers deux visites guidées exclusives proposées par l’Institut Confucius. Du geste délicat de la porcelaine aux formes symboliques du jade, chaque matériau raconte une histoire, révèle une pensée et incarne des valeurs. Ces visites offrent une plongée unique dans la culture, la philosophie et l’esthétique chinoises, où la matière devient le témoin d’une civilisation qui se raconte en silence.

La porcelaine Peindre sur la pierre

La porcelaine chinoise n’est pas seulement un objet c’est une peinture qui a choisi la pierre plutôt que la toile.

Explorer la porcelaine, c’est découvrir un art du regard et de la patience. Chaque pièce raconte l’histoire d’une civilisation, où le geste artistique transforme la matière en expression poétique. Cette visite vous permettra de comprendre comment la porcelaine incarne la pensée et le temps, révélant toute la finesse et la subtilité de l’art chinois.

Date et horaires dimanche 19 avril, 11h

Tarif 8 € réservation en ligne

Ce tarif comprend le billet d’entrée à l’exposition Guimet + Chine, la visite guidée et l’audiophone. .

6 Rue Montpelliéret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@institut-confucius-montpellier.org

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English :

As part of a partnership with the Musée Guimet, Europe?s largest national collection of Asian art, the Musée Fabre is hosting a selection of masterpieces that will immerse visitors in the millennia-old cultures of China.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LA PORCELAINE PEINDRE SUR LA PIERRE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER