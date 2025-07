Visite guidée de l’exposition hommage à Nello à Argileum Argileum, ancien atelier de poterie Saint-Jean-de-Fos

Visite guidée de l’exposition hommage à Nello à Argileum Argileum, ancien atelier de poterie Saint-Jean-de-Fos samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition hommage à Nello à Argileum Samedi 20 septembre, 14h00 Argileum, ancien atelier de poterie Hérault

La visite guidée est gratuite et accessible à tous. 25 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Visite guidée : l’univers de Nello Stevanin

Plongez dans l’univers singulier de Nello Stevanin, artiste potier et sculpteur profondément attaché à Saint-Jean-de-Fos.

Cette visite guidée vous invite à découvrir le parcours d’un créateur habité par la matière, dont les œuvres mêlent influences méditerranéennes, héritage familial et hommage à la figure féminine.

Sculptures tournées, majoliques colorées, dessins, bois, bronze ou marbre : une exposition riche et sensible qui rend hommage à un artiste discret et passionné, pour qui l’art était un véritable langage vivant.

Argileum, ancien atelier de poterie 6 avenue du monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 04 67 56 41 96 http://argileum.fr https://www.facebook.com/ARGILEUMLAMAISONDELAPOTERIE?ref=hl [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}] Argileum : un voyage entre tradition et modernité au cœur d’un atelier du XIXe siècle restauré à Saint-Jean-de-Fos, village de potiers au riche héritage artisanal.

Explorez l’univers captivant des potiers et l’histoire de la céramique à travers une visite ludique. Découvrez le savoir-faire ancestral tout en profitant d’une expérience immersive et sensorielle. Théâtre optique, projections sur écrans LCD, tables de jeux et écrans tactiles vous transporteront dans les mystères de la céramique. En famille ou entre amis, laissez-vous envoûter par ce lieu insolite qui séduira les connaisseurs comme les curieux !

Visite guidée : l’univers de Nello Stevanin

@Hervé Leclair-OTISTG