Visite guidée de l’exposition « Hors Saison » par le designer Pablo Bras et le commissaire de l’exposition Olivier Zeitoun Samedi 4 octobre, 16h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit. Inscription recommandée sur le site de la Fondation Martell.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Issue d’une période de résidence à la Fondation, l’exposition Hors Saison est une carte blanche au designer Pablo Bras. Recherche circulaire sur les phénomènes en présence, ce projet interroge la faculté du design à organiser les flux invisibles de l’air, de la lumière, ou de la thermique pour devenir de véritables matériaux de conception, tant à l’échelle de l’objet que de l’habitat.

Canalisant les forces thermiques et énergétiques de l’espace d’exposition, le designer présente un agencement de pièces constituant un environnement fluide réactif aux trois saisons que son installation traversera.

Intervenant par des gestes architecturaux visant à rendre sensible les qualités atmosphériques du lieu au gré des saisons et de nos besoins, le projet invite à sentir les variations de températures par des systèmes de courants d’air, de ventilation et des techniques simples de chauffage et de rafraîchissement.

Ouverts et reproductibles, les objets, disséminés dans l’espace, se répondent au sein d’une dynamique de flux recréant ainsi des micro-climats. Un projet incitant à interroger l’écologie d’un lieu et les modalités d’existence de notre confort.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdentreprisemartell.com/ »}] Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

