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AGENDA · Moulins

Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit Place du colonel Laussedat Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Place du colonel Laussedat · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place du colonel Laussedat
Adresse
Musée Anne de Beaujeu
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit

Place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de l’exposition Imaginer la nuit par Guennola Thivolle, conservatrice du musée et commissaire de l’exposition .
  .

Place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47  musees@allier.fr

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English :

Guided tour of the Imaginer la nuit exhibition by Guennola Thivolle, museum curator and exhibition curator.

L’événement Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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