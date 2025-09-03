Visite guidée de l’exposition Isabelle d’Angoulême une reine oubliée Archives Municipales Angoulême

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Venez découvrir la vie romanesque d’Isabelle d’Angoulême, de reine d’Angleterre à Comtesse d’Angoulême.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

Discover the romantic life of Isabelle d’Angoulême, from Queen of England to Countess of Angoulême.

Entdecken Sie das romantische Leben von Isabelle von Angoulême, von der Königin von England bis zur Gräfin von Angoulême.

Scoprite la vita romantica di Isabelle d’Angoulême, da regina d’Inghilterra a contessa d’Angoulême.

Descubra la romántica vida de Isabel de Angulema, de Reina de Inglaterra a Condesa de Angulema.

