Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

2025 marque le centenaire de la mort de Jacques Rivière (ami et beau-frère d’Alain-Fournier) qui fut directeur de la Nouvelle Revue française, prestigieuse revue littéraire du XXe siècle. A partir des archives littéraires conservées à la bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers, l’exposition présente Jacques Rivière dans le contexte d’une société ébranlée par la guerre : la géopolitique est bouleversée, les femmes affirment leur place, les techniques modifient le travail et le quotidien, les expressions artistiques et littéraires se partagent entre reprises et ruptures.

Médiathèque Leïla-Slimani Les Rives d’Auron, Boulevard Lamarck, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Ville de Bourges, bibliothèque municipale