Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Les Ateliers des Capucins Brest

Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Les Ateliers des Capucins Brest samedi 13 décembre 2025.

Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-18 2026-01-15 2026-01-31 2026-02-12 2026-02-21

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, le Musée des Beaux-arts vous propose une exposition en hors les murs !

Une exposition mêlant fac-similés et œuvres originales, partez à la rencontre de l’artiste Tchèque Jan Krizek (1919-1985).

En 2023, le musée redécouvre un ensemble important d’œuvres de l’artiste, essentiellement des dessins, aquarelles et estampes, pour lesquelles la figure humaine constituent toujours le thème central. Découvrez le parcours de cet artiste méconnu et plongez dans son univers étonnant.

Informations pratiques

Durée 1h.

Inscription auprès du Musée des Beaux-Arts.

Ouverture des inscriptions le 2 décembre. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Brest a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole