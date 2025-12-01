Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Les Ateliers des Capucins Brest
Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Les Ateliers des Capucins Brest samedi 13 décembre 2025.
Visite guidée de l’exposition Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2025-12-13 2025-12-18 2026-01-15 2026-01-31 2026-02-12 2026-02-21
Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, le Musée des Beaux-arts vous propose une exposition en hors les murs !
Une exposition mêlant fac-similés et œuvres originales, partez à la rencontre de l’artiste Tchèque Jan Krizek (1919-1985).
En 2023, le musée redécouvre un ensemble important d’œuvres de l’artiste, essentiellement des dessins, aquarelles et estampes, pour lesquelles la figure humaine constituent toujours le thème central. Découvrez le parcours de cet artiste méconnu et plongez dans son univers étonnant.
Informations pratiques
Durée 1h.
Inscription auprès du Musée des Beaux-Arts.
Ouverture des inscriptions le 2 décembre. .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
