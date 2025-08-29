Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », accessible pour tous Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », accessible pour tous Musée Crozatier Le Puy-en-Velay vendredi 29 août 2025.
Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », accessible pour tous
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-08-29 11:00:00
Visitez l’exposition Japon accompagné d’un guide conférencier.
Armures de samouraï, porcelaines délicates, statuettes d’ivoire, laques saupoudrées d’or, vases argentés, kimonos de soie, estampes colorées…
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Visit the Japan exhibition accompanied by a guide.
Samurai armor, delicate porcelain, ivory statuettes, gold-sprinkled lacquerware, silver vases, silk kimonos, colorful prints?
German :
Besuchen Sie die Japan-Ausstellung in Begleitung eines Fremdenführers.
Samurai-Rüstungen, feines Porzellan, Elfenbeinstatuetten, goldbestäubte Lackarbeiten, silberne Vasen, Seidenkimonos, farbenfrohe Drucke?
Italiano :
Partecipate alla visita guidata della mostra sul Giappone.
Armature dei samurai, delicate porcellane, statuette d’avorio, lacche dorate, vasi d’argento, kimono di seta, stampe colorate?
Espanol :
Haga una visita guiada a la exposición Japón.
Armaduras samurái, delicada porcelana, estatuillas de marfil, lacas doradas, jarrones de plata, kimonos de seda, estampados de colores..
