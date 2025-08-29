Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », accessible pour tous Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 EUR

Vendredi 2025-08-29 11:00:00

2025-08-29

Visitez l’exposition Japon accompagné d’un guide conférencier.

Armures de samouraï, porcelaines délicates, statuettes d’ivoire, laques saupoudrées d’or, vases argentés, kimonos de soie, estampes colorées…

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Visit the Japan exhibition accompanied by a guide.

Samurai armor, delicate porcelain, ivory statuettes, gold-sprinkled lacquerware, silver vases, silk kimonos, colorful prints?

German :

Besuchen Sie die Japan-Ausstellung in Begleitung eines Fremdenführers.

Samurai-Rüstungen, feines Porzellan, Elfenbeinstatuetten, goldbestäubte Lackarbeiten, silberne Vasen, Seidenkimonos, farbenfrohe Drucke?

Italiano :

Partecipate alla visita guidata della mostra sul Giappone.

Armature dei samurai, delicate porcellane, statuette d’avorio, lacche dorate, vasi d’argento, kimono di seta, stampe colorate?

Espanol :

Haga una visita guiada a la exposición Japón.

Armaduras samurái, delicada porcelana, estatuillas de marfil, lacas doradas, jarrones de plata, kimonos de seda, estampados de colores..

