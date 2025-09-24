Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », doublée en LSF Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », doublée en LSF Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mercredi 24 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », doublée en LSF

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi et 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 11:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Visitez l’exposition Japon accompagné d’un guide conférencier, doublée en langue des signes française.

Armures de samouraï, porcelaines délicates, statuettes d’ivoire, laques saupoudrées d’or, vases argentés, kimonos de soie, estampes colorées…

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Visit the Japan exhibition accompanied by a tour guide, dubbed in French sign language.

Samurai armor, delicate porcelain, ivory statuettes, gold-sprinkled lacquerware, silver vases, silk kimonos, colorful prints?

German :

Besuchen Sie die Japan-Ausstellung in Begleitung eines Fremdenführers, die in französischer Gebärdensprache synchronisiert wird.

Samurai-Rüstungen, feines Porzellan, Elfenbeinstatuetten, goldbestäubte Lackarbeiten, silberne Vasen, Seidenkimonos, farbenfrohe Drucke?

Italiano :

Visitate la mostra sul Giappone accompagnati da una guida turistica doppiata nella lingua dei segni francese.

Armature dei samurai, delicate porcellane, statuette d’avorio, lacche dorate, vasi d’argento, kimono di seta, stampe colorate?

Espanol :

Visite la exposición Japón acompañado por un guía turístico, doblado en lengua de signos francesa.

Armaduras de samurái, delicada porcelana, estatuillas de marfil, lacas bañadas en oro, jarrones de plata, kimonos de seda, estampados de colores..

L’événement Visite guidée de l’exposition « Japon, Archipel des Arts », doublée en LSF Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay