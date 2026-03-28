Visite guidée de l’exposition Jardiner, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Visite guidée de l’exposition Jardiner Samedi 28 mars, 15h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuité étendue à 4 accompagnateurs au lieu de 1 pour toute personne en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Jardiner à 15h30

Découvrez le jardin sous toutes ses formes : toucher des graines ou des fleurs, sentir le potager, ou encore apprendre à planter.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « info.handicap@universcience.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627024271 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Profitez d’une visite guidée pour les personnes autistes et leurs familles Visite guidée Autisme