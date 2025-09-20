Visite guidée de l’exposition « Jean, un vêtement sous toutes ses coutures » Chapelle des jésuites Nîmes

Visite guidée de l’exposition « Jean, un vêtement sous toutes ses coutures » Chapelle des jésuites Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Inscription sur place. Dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:05:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:05:00

Accompagné d’un guide, plongez au cœur d’une nouvelle exposition interactive qui retrace l’histoire et l’évolution du jean, ce vêtement devenu universel et intemporel.

Une découverte en profondeur qui vous fera voir autrement ce textile incontournable.

Chapelle des jésuites 17 Grand’rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Cet édifice fin XVIIe siècle, aux proportions harmonieuses, est classé au titre des Monuments historiques. Restaurée en 1985, la chapelle des Jésuites accueille aujourd’hui expositions et manifestations culturelles. Jouxtant le collège où enseignaient les membres de la Compagnie de Jésus, elle impose une architecture aux influences variées, mélangeant ordres antiques et expressions baroques, et possède une coupole admirable.

Journées européennes du patrimoine 2025

