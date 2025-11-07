Visite guidée de l’exposition Joie et refuge – PhotoSaintGermain 2025 Centre tchèque de Paris Paris

Dans le cadre du festival PhotoSaintGermain 2025, une visite guidée sera organisée lors de l’exposition Joie et refuge, qui présentera en novembre au Centre tchèque de Paris quatorze personnalités marquantes de la photographie tchèque contemporaine.

L’exposition collective Joie et refuge propose une immersion dans l’univers de la jeune génération de photographes tchèques, en mettant en lumière la richesse de leurs pratiques et la diversité de leurs regards. Refusant toute thématique ou forme préétablie, le projet revendique avant tout une célébration de la pluralité des approches contemporaines. Elle invite à une lecture approfondie des œuvres, à l’écoute des émotions qu’elles portent en elles. À la croisée du documentaire, de la création artistique et de l’art appliqué, les démarches présentées dans l’exposition brouillent volontairement les frontières traditionnelles.

Le projet a été réalisé en collaboration avec la Galerie Teleport et sous le commissariat de sa fondatrice Štěpánka Stein. Le partenaire artistique de l’exposition est la maison de parfumerie tchèque Pigmentarium. L’événement s’inscrit dans le cadre du parcours PhotoSaintGermain.

Artistes exposés

Participez à une visite guidée de l’exposition Joie et refuge animée par la commissaire de l’exposition Štěpánka Stein et le photographe Tomáš Jiráček !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/photosaintgermain-2025-radost-a-skrys-komentovana-prohlidka +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ