Visite guidée de l’exposition « Juste au corps » de Denis Darzacq 19 – 21 septembre Centre d’art contemporain Àcentmètresducentredumonde Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’exposition « Juste au cops » présente pour la première fois, vingt ans photographiques de Denis Darzacq

Elle s’articule autour de trois axes :

Le premier prend le corps comme mètre étalon des créations photographiques, notre difficulté à tous, de trouver notre place dans la société. Des femmes et des hommes cherchent leur équilibre dans le cadre. Ces photographies sont souvent des mises en scène réalisées dans des environnements réels, proches du documentaire.

Le second chapitre est le fruit des recherches absraites de l’artiste. Une interrogation sur le médium. Une photographie peut-elle, telle une peinture ou une sculpture abstraite, s’affranchir de sa fonction informative pour ne parler que d’elle-même?

Enfin le troisième volet opère une synthèse entre abstraction et figuration. Il donne lieu à des oeuvres hybrides et multiformes, issues notamment d’une collaboration à quatre mains avec l’artiste plasticienne Anna Iris Lüneman.

Centre d'art contemporain Àcentmètresducentredumonde 3 avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Assiscle Pyrénées-Orientales Occitanie Le centre est idéalement situé à seulement cent mètres de la gare de Perpignan, un lieu emblématique de l'univers dalinien. Installé dans un ancien entrepôt rénové et transfiguré, l'espace offre un contraste original entre les poutres de bois centenaires, le verre et le métal contemporain. Sur une superficie de 1400 m² d'exposition, des espaces imposants et des volumes plus intimes s'organisent sur plusieurs niveaux, créant une atmosphère dynamique qui capte le regard du visiteur tant sur les œuvres exposées que sur la structure même du bâtiment.

L’harmonie et la symétrie se conjuguent pour mettre en valeur tous les courants de l’art contemporain. Fondé en juin 2004, le centre est une institution à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir l’art contemporain sous toutes ses formes. Transports et parkings à proximité.

© ACMCM